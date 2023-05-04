Beşiktaş'tan istekli şekilde ayrılan Emirhan İlkhan, gittiğine bin pişman oldu! İtalya'da cehennemi yaşıyor

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Büyük umutlarla İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için işler yolunda gitmiyor. 18 yaşındaki futbolcu, fazla forma şansı bulması için gönderildiği Sampdoria'da da bekleneni veremedi.

TORİNO'DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Beşiktaş'ta Önder Karaveli döneminde sürekli forma şansı bulan Emirhan İlkhan, 21 resmi maçta 673 dakika süre almıştı. Daha sonra hayalinin Avrupa olduğunu belirten Emirhan, rotayı Torino'ya kırdı. Ancak genç yıldız burada büyük hayal kırıklığı yaşadı.

SAMPDORIA'YA KİRALANDI

Torino'da sezonun ilk yarısı 4 maçta sonradan oyuna giren Emirhan İlkhan, 92 dakika sahada kaldı ve hiç skor katkısı veremedi. 18 yaşındaki futbolcu daha sonra daha çok oynaması için Sampdoria'ya kiralandı.

SADECE 57 DAKİKA SAHADA KALDI

Emirhan için işler Sampdoria'da da kötü gitti. Genç futbolcu, Sampdoria'da 4 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olurken, yalnızca 57 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı üretemedi.