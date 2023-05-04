Beşiktaş'tan istekli şekilde ayrılan Emirhan İlkhan, gittiğine bin pişman oldu! İtalya'da cehennemi yaşıyor - Son Dakika
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Beşiktaş'tan istekli şekilde ayrılan Emirhan İlkhan, gittiğine bin pişman oldu! İtalya'da cehennemi yaşıyor

04.05.2023 15:51

Beşiktaş'tan sezon başında ısrarla ayrılmak isteyen ve İtalya Seri A takımlarından Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, burada forma şansı bulamayınca Sampdoria'ya kiralanmıştı. 18 yaşındaki futbolcu formayı unuttu. İlkhan, Sampdoria'ya da 4 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olurken sadece 57 dakika süre bulurken skor katkısı veremedi.

Büyük umutlarla İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için işler yolunda gitmiyor. 18 yaşındaki futbolcu, fazla forma şansı bulması için gönderildiği Sampdoria'da da bekleneni veremedi.

TORİNO'DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Beşiktaş'ta Önder Karaveli döneminde sürekli forma şansı bulan Emirhan İlkhan, 21 resmi maçta 673 dakika süre almıştı. Daha sonra hayalinin Avrupa olduğunu belirten Emirhan, rotayı Torino'ya kırdı. Ancak genç yıldız burada büyük hayal kırıklığı yaşadı.

SAMPDORIA'YA KİRALANDI

Torino'da sezonun ilk yarısı 4 maçta sonradan oyuna giren Emirhan İlkhan, 92 dakika sahada kaldı ve hiç skor katkısı veremedi. 18 yaşındaki futbolcu daha sonra daha çok oynaması için Sampdoria'ya kiralandı.

SADECE 57 DAKİKA SAHADA KALDI

Emirhan için işler Sampdoria'da da kötü gitti. Genç futbolcu, Sampdoria'da 4 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olurken, yalnızca 57 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı üretemedi.

Emirhan İlkhan'a darbe üstüne darbe! İtalya macerası cehenneme döndü
Emirhan İlkhan'a darbe üstüne darbe! İtalya macerası cehenneme döndü
Emirhan İlkhan'a darbe üstüne darbe! İtalya macerası cehenneme döndü
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Emirhan İlkhan, Önder Karaveli, İtalya Serie A, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan istekli şekilde ayrılan Emirhan İlkhan, gittiğine bin pişman oldu! İtalya'da cehennemi yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan istekli şekilde ayrılan Emirhan İlkhan, gittiğine bin pişman oldu! İtalya'da cehennemi yaşıyor - Son Dakika
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