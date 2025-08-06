Beşiktaş'tan Ndidi Transferi

BEŞİKTAŞ, yeni sezonda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-beyazlılar yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferinde görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
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