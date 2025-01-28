Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti - Son Dakika
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Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti

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Beşiktaş, Barcelona altyapısından Messi sonrası 10 numaranın ilk sahibi olarak çıkan ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Ansu Fati'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 22 yaşındaki İspanyol sol kanatın piyasa değeri henüz 17 yaşındayken 80 milyon euroyu görmüştü.

28.01.2025 17:09  Güncelleme: 17:48
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Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle çıkışa geçmek istiyor. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarla ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN ANSU FATI HAMLESİ

Beşiktaş'ın Barcelona'nın gözden çıkardığı ve kiralamayı düşündüğü Ansu Fati için devreye girdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

Beşiktaş'tan Barcelona'nın yıldızına kanca

MESSI'NİN VELİAHTI OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Barcelona'da Messi sonrası 10 numaranın ilk sahibi olan ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Ansu Fati'ye Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu ifade edilmişti. Genç kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da kiralık olarak geçirmişti.

Beşiktaş'tan Barcelona'nın yıldızına kanca

DEĞERİ 80 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

Ansu Fati'nin piyasa değeri 2020 yılında henüz 17 yaşındayken 80 milyon euroya ulaşmıştı. Fati'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak futbolcu henüz 22 yaşında olduğu için performansına bağlı olarak değerinde yüksek sıçramalar olabilir.

Beşiktaş'tan Barcelona'nın yıldızına kanca

SEZON PERFORMANSI

Ansu Fati bu sezon Barcelona formasıyla 1'i ilk 11 olmak üzere 8 maça çıktı ve sadece 186 dakika süre alabildi. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

Beşiktaş, Barcelona\'nın yıldızına göz dikti

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KULÜBÜ BEŞİKTAŞA YAKIŞIR PATLATIN BOMBALARI 12 21 Yanıtla
    Murat Çakır:
    Ulan oğlum ben de Beşiktaşlıyım ama sen ne saçmalıyorsun ya! 0 0
    Nafi aydoğan:
    bommmmmmmm 0 0
  • Ankaragüçlüyüz:
    iyi alıştılar gt dikmeye ;))) 8 8 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    admin yine yazım hatası yapmışın! göz dikti değil o ahahahhaahaha 8 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SADECE KUSLARIN BÜYÜĞÜ OLAN 8TAŞ, ÇÖP ARIYOR CENGIZ, PATLADI, SIRADA FATIS VAR SERDAL DA FALAFOS CIKTI 4 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat sen sus oe 5saraylı 1 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ BOMBA PATLATIYOR ANCAK GAZ PATLATIRSINIZ SIZ 4 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Oe sensin 6 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ IBB DEN ÇÖP İŞİNİ ALMIŞ 0 7 Yanıtla
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