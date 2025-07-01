Beşiktaş'tan Tammy Abraham Transferi

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki İngiliz forvet Tammy Abraham'ın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Roma ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Abraham'ı taşıyan uçağın saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.