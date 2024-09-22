Beşiktaş'tan UEFA'ya Stat Tepkisi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacağı maçın UEFA'nın resmi sitesinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacağı şeklinde açıklanmasına tepki gösterdi. Siyah-beyazlıların açıklamasının ardından UEFA, müsabakanın oynanacağı yeri Beşiktaş Stadyumu olarak güncelledi.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında karşılaşacağı Eintracht Frankfurt müsabakasının oynanacağı stat UEFA'nın resmi internet sitesinde Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak duyuruldu. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, resmi sosyal medya hesabından konuya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız Beşiktaş Stadyumu ya da Süper Lig maçlarının yapıldığı Tüpraş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarımızı oynadığımız yerdir. İsmin acilen düzeltilmesini rica ederiz" denildi.

Siyah-beyazlıların açıklamasının ardından UEFA'nın resmi internet sitesinde stat ismi Beşiktaş Stadyumu olarak güncellendi. - İSTANBUL