Beşiktaş Kulübünden Wout Weghorst açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübünden Wout Weghorst açıklaması Açıklaması

09.01.2023 17:17
Beşiktaş Kulübünden Wout Weghorst açıklaması Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile ilgili inisiyatifin tamamen kendilerinde olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile ilgili inisiyatifin tamamen kendilerinde olduğunu açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2,5 milyon avro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübündedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünden Wout Weghorst açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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