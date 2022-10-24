Valerien Ismael'in açıklamaları taraftarın tepisini topladı! Hatay yenilgisinin faturasını futbolculara kesti - Son Dakika
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Valerien Ismael'in açıklamaları taraftarın tepisini topladı! Hatay yenilgisinin faturasını futbolculara kesti

24.10.2022 23:21
Valerien Ismael'in açıklamaları taraftarın tepisini topladı! Hatay yenilgisinin faturasını futbolculara kesti

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor yenilgisi sonrası açıklamalar yaptı. Futbolcularının performansına dikkat çeken Fransız hoca, "Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende." ifadelerini kullandı. Valerien Ismael'in futbolcularını suçlayıcı bu tavrı Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı.

Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, açıklamalarda bulundu. Fransız hoca mağlubiyetin faturasını futbolcularına kesti.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMANIN NE OLDUĞUNU ANLAMALARI GEREKİYOR"

Valerien Ismael maç sonu yaptığı açıklamada, "Şok edici bir durum. Durumu analiz edeceğiz. Yeterince agresif değildik. Oyuncu tarafında Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlamak gerekiyor. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum. Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende." dedi.

"HERKESİN SORUMLULUK ALMASI LAZIM"

Ismael ayrıca, "Bazı oyuncularımızın performans yeterli değil. Bir, iki futbolcu değil, genel beklentimiz daha fazla. Herkesin sorumluluk alması lazım, ben de kendime düşen sorumluluğu alıyorum. Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı. Bu maçı analiz edeceğiz. Biz Beşiktaş'ız, bu maçı kaybetmeyi beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Valerien Ismael'in futbolcularını suçlayıcı bu tavrı sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Siyah-beyazlı renklere gönül verenler, Ismael'in bu sözleri sonrası hocaya yönelttikleri istifa çağrılarını yineledi.

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Son Dakika Spor Valerien Ismael'in açıklamaları taraftarın tepisini topladı! Hatay yenilgisinin faturasını futbolculara kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valerien Ismael'in açıklamaları taraftarın tepisini topladı! Hatay yenilgisinin faturasını futbolculara kesti - Son Dakika
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