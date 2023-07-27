Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti! Temsilcimiz büyük avantajın sahibi oldu - Son Dakika
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Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti! Temsilcimiz büyük avantajın sahibi oldu

27.07.2023 23:12

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 mağlup etti. Onur Bulut ve Muleka'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, Kaina'nın golüne rağmen maçı 3-1 kazandı. Rövanş maçı 3 Ağustos'ta oynanacak.

Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaştı.

PERDEYİ ONUR AÇTI

Maça seyircisi önünde etkili bir oyunla başlayan Beşiktaş, maçın 21'inci dakikasında Onur Bulut'un kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti

MULEKA SAHNEDE

Onur'un gölü sonrası ataklarını daha da sıkılaştıran Beşiktaş'ta 43'üncü dakikada Abouba kar'ın enfes pasıyla topla buluşan Muleka takımının ikinci gölünü attı.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti

İLK YARI 2-0 BİTTİ

İlk yarı temsilcimizin 2-0'lık üsütünlüğüyle sonuçlandı.

ONANA OYUNA GİRDİ

Beşiktaş'ta yeni transfer Jean Onana, 63'üncü dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti

KAINA FARKI 1'E İNDİRDİ

Maçın 83'üncü dakikasında sağ kanattan kale ağzına yapılan yerden ortaya dokunan Kaina farkı 1'e indirdi.

SEMİH FİŞİ ÇEKTİ

Maçın uzatma anlarında genç yıldız Semih Kılıçsoy, dar açıdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 3-1 oldu ve maç bu skorla tamamlandı.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti

RÖVANŞ 3 AĞUSTOS'TA

Beşiktaş'ın sahasında 3-1 kazandığı bu karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti
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Son Dakika Spor Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti! Temsilcimiz büyük avantajın sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti! Temsilcimiz büyük avantajın sahibi oldu - Son Dakika
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