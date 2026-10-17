Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanı hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri\'nde başladı

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanı hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Italiano yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı, takım yarın basına kapalı idman yapacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İHA
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