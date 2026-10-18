Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tesislerinde tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, karşılaşma için bugün Trabzon'a gidecek.