Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tesislerinde tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tesislerinde tamamladı

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Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tesislerinde tamamladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı; siyah-beyazlılar bugün Trabzon'a gidiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, karşılaşma için bugün Trabzon'a gidecek.

Kaynak: İHA
Vincenzo ItalianoTrabzonsporBeşiktaşTrabzonSporSon Dakika

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