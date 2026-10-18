Beşiktaş, Trabzonspor maç kadrosunu açıkladı, Orkun Kökçü ve Milot Rashica yok - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maç kadrosunu açıkladı, Orkun Kökçü ve Milot Rashica yok

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Beşiktaş, Trabzonspor maç kadrosunu açıkladı, Orkun Kökçü ve Milot Rashica yok
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor'a karşı oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica kadroya alınmazken, Dusan Vlahovic ile Vaclav Cerny kafilede yer alıyor.

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu.

Kartal'da sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica kadroda yer almadı. Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim mücadelesinde oynamayan Dusan Vlahovic ile Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Vaclav Cerny ise kafilede bulunuyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosundaki futbolcular şöyle:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy."

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigDusan VlahovicMilot RashicaOrkun KökçüTrabzonsporBeşiktaşSporSon Dakika

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