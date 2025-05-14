Beşiktaş ve Batman'dan Dostluk Maçı - Son Dakika
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Beşiktaş ve Batman'dan Dostluk Maçı

Beşiktaş Tüpraş ve Batman Engelliler takımları, Engelliler Haftası'nda dostluk maçı oynadı.

14.05.2025 15:57
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- Beşiktaş Tüpraş ve Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları dostluk maçında buluştu

İSTANBUL - Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Batman Engelliler Basketbol Takımı, 10-16 Mayıs Engelliler haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla dostluk maçı oynadı.

Tüpraş'ın, 'Sporun engelsiz gücüyle enerjimiz geleceğe' sloganıyla desteklediği Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Batman Engelliler Basketbol Takımı, 10-16 Mayıs Engelliler haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Süleyman Seba Spor Salonu'nda dostluk maçı yaptı. Dostluk müsabakasına Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Batman BESK Başkanı Nasreddin Kaya ve Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ile Beşiktaş'ın, Tüpraş'ın üst düzey yetkilileri ve çalışanları katıldı.

Serdal Adalı: "Sporcularımızın mücadelesini canı yürekten kutluyorum"

Engelliler haftası nedeniyle bir araya gelmekten çok mutlu ve onurlu olduğunu dile getiren Başkan Serdal Adalı, "Bu organizasyonda emeği olan aynı zamanda stat sponsorumuz Tüpraş'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu aslında engelli değil, engelsiz bir hayat. Sporcularımızın bu mücadelesini canı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

İbrahim Yelmenoğlu: "Sporun bütün engelleri ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz"

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, dostluk maçıyla ilgili değerlendirmesinde, "Engelliler haftası münasebetiyle iki tane sponsor olmaktan gurur duyduğumuz spor takımı burada bir dostluk maçı yapacaklar. Biz Koç topluluğu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak sporun bütün engelleri ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz. O nedenle diyoruz ki 'Sporun engelsiz gücüyle enerjimiz geleceğe'. Bütün sporcularımıza başarılar diyorum. Güzel bir maç olsun ama en sonunda dostluk kazansın" ifadelerini kullandı.

Nasreddin Kaya: "Bizim temel amacımız tüm engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek"

Batman Engelliler Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya ise farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Bizim temel amacımız tüm engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, onları topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Bunu sporla başarabileceğimize ve geniş kitlelere ulaştırabileceğimize inanıyoruz. Bu bir dostluk maçından öte önemli bir sosyal farkındalık faaliyetidir. Emeği geçen herkese Batman Engelliler Spor kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Şükrü Boyraz: "Önümüzdeki engelleri sizler kaldırdığınız müddetçe ülkemize katkı sağlarız"

Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz da mücadelelerine spor alanında devam ettiklerini aktararak, "Bugün bireysel alanda dünya, olimpik şampiyonlarımız var. Bunda en büyük emeği geçen de Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür. Bizi ilk kabul eden büyük kulüplerimizden bir tanesidir. Engelliler Haftası aslında farkındalık haftası, kutlama değil. Bizler yürüyemeyebilir, görmeyebilir, işitmeyebilir, zihinsel engelli de olabiliriz ama önümüzdeki engelleri sizler kaldırdığınız müddetçe ülkemize katkı sağlarız. Devletin ve ailemizin sırtında kambur olmayız" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın 41-25 kazandığı mücadele sonunda tüm sporculara madalya takdimi yapıldı. Organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş ve Batman'dan Dostluk Maçı - Son Dakika

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