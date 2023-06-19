Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takip ettiği El Shaarawy, Roma ile yeni sözleşme imzalıyor - Son Dakika
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takip ettiği El Shaarawy, Roma ile yeni sözleşme imzalıyor

19.06.2023 19:24

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Stephan El Shaarawy, Roma ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Roma'nın oyuncuyu bedelsiz göndermek istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmeyecek. İtalyan devi, oyuncuyla 2025 yılını da kapsayacak yeni bir sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor. 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 42 maçta 9 gol atarken 4 asist kaydetti.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takip ettiği Stephan El Shaarawy, Roma ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

ROMA GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği ifade edilen Stephan El Shaarawy'nin Roma ile yeni sözleşme imzalayacak. Daha önce İtalyan oyuncunun takımdan ayrılacağı ifade ediliyordu ancak Roma'nın oyuncuyu takımdan bedelsiz göndermek istemiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İtlayan devi, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2025 yılını da kapsayacak yeni bir sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor. Henüz anlaşma sağlanamasa da tarafların görüşmeleri ciddi anlamda ilerlettiği ve kısa süre içinde bir sonuca varılacağı kaydedildi.

13 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

30 yaşındaki Stephan El Shaarawy, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 9 gol atarken 4 de asist kaydetti.

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Stephan El Shaarawy, Fenerbahçe, Beşiktaş, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takip ettiği El Shaarawy, Roma ile yeni sözleşme imzalıyor - Son Dakika


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