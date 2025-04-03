Beşiktaş ve Göztepe Berabere Kaldı

- Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Ersin Destanoğlu'nun uzun pasında defansın hatasında topu kapan Ernest Muçi'nin ceza sahası içi sol tarafından müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
14. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayının sol tarafından vuruşunda defanstan seken topu alan Ernest Muçi'nin ceza sahası içi solundan vuruşunda kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada Koray Günter'in orta sahadan uzun pasında defansın arkasına sarkan Romulo'nun ceza sahası içine girer girmez topu kontrol edip vole vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
26. dakikada Joao Mario'nun pasında topla buluşan Alex Oxlade-Chamberlain ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'de kaldı.
30. dakikada Rafa Silva'nın ara pasında sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi'nin ceza sahası içine girip çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
36. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un, ceza yayında Juan'a yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Tayyip Talha'ya son adam gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.
38. dakikada Romulo'nun ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ceyhun Sesigüzel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ernest Muçi
Yedekler: Mert Günok, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Fahri Ay, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Göztepe: Arda Özçimen, Koray Günter, Heliton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, David Tijanic, Juan, Romulo
Yedekler: Emircan Seçgin, Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Ogün Bayrak, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Kubilay Kanatsızkuş, Emersonn
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Ernest Muçi (dk. 29) (Beşiktaş), Romulo (dk. 38) (Göztepe)
Kırmızı kart: Tayyip Talha Sanuç (dk.
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