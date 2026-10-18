Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'ya 3-2 yenildi

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'ya 3-2 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yenmeyi başardı. Burhan Felek Vestel'de oynanan karşılaşma 144 dakika sürerken setler 16-25, 25-22, 24-26, 25-18 ve 12-15 tamamlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Burcu Yönder, Abderrahim, Emine Arıcı, Artyshuk)
Kuzeyboru: Czyrnianska, Yaren Işık, Szczurowska, Ayşe Çürük, Dumancic, Gamze Kılıç (Buse Kayacan, Burcu Yüzgenç, Kurilo, Ece Yılmaz, Wilmarie, Deniz Zengin)
Setler: 16-25, 25-22, 24-26, 25-18, 12-15
Süre: 144 dakika (28, 31, 35, 27, 23)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?