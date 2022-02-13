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Beşiktaş, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika

Beşiktaş, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

13.02.2022 09:54
Beşiktaş, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip son 5 maçta ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan çıkarabildi.

Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti.

Son dönemde gol yollarında sıkıntılı

Beşiktaş, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 5 gol atabildi.

Ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor'a iki gol atan Beşiktaş; Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını ise birer gol atarak tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise gol atma başarısı gösteremedi.

Deplasman karnesi zayıf

Siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı.

Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı.

Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi.

Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

Josef ve Rosier sakat

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Valentin Rosier'in yarınki maçta oynaması beklenmiyor.

Rosier sakatlığı nedeniyle takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta forma giyemedi.

Ligin 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Antalya kampında yer alamayan Josef ise Göztepe karşılaşmasında ilk yarıda görev alabildi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında sahada yer alamadı.

Pjanic cezalı

Beşiktaş'ın ligde Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Miralem Pjanic yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Maçın 90+6. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra takımının kullandığı serbest atışta yer konusunda hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Oğuzhan, Larin, Rıdvan Yılmaz ve Batshuayi kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 26. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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