Beşiktaş, yarın Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş, yarın Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak

14.05.2022 09:35
Beşiktaş, yarın Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin 36. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet ve 13 beraberlikle 55 puan topladı.

Küme düşmesi kesinleşen Göztepe ise 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 22 maçta sahadan mağlup ayrılarak 28 puan alabildi.

Ismael deplasmanda kaybetmedi

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Yeni takımıyla ilk maçını Trabzonspor'la deplasmanda oynayan Ismael'in ekibi, bordo-mavili ekiple 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor maçını da golsüz eşitlikle tamamladı. Beşiktaş deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.

Cezalılar dönüyor

Siyah-beyazlı ekipte cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Valentin Rosier ile Francisco Montero, yarınki maçta forma giyebilecek.

Babasının rahatsızlığı nedeniyle gittiği ülkesi Hırvatistan'dan dönen Domagoj Vida'nın da durumu ise maç günü belli olacak.

Cezalı Rıdvan Yılmaz sakat

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı da sürüyor.

Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rıdvan'ın hafta içinde yapılan kontrollerinde sağ uyluk iç ve karın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

8 oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Oğuzhan Özyakup yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, yarın Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika


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