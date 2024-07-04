Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başlayan, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.