Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başlayan, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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