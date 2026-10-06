Beşiktaş'a Joe Willock'tan sevindirici haber - Son Dakika
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Beşiktaş'a Joe Willock'tan sevindirici haber

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Beşiktaş\'a Joe Willock\'tan sevindirici haber
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Beşiktaş'ın transfer etmek istediği İngiliz orta saha oyuncusu Joe Willock için Newcastle United'dan sevindirici haber geldi. Kulüp, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İngiliz orta saha oyuncusu Joe Willock için Newcastle United kulübünden sevindirici haber geldi. 

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ada basınında yer alan bilgilere göre; Newcastle United, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joe Willock’tan bonservis geliri elde etmek istiyor. Bu doğrultuda İngiliz kulübü, oyuncu için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLIYOR

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Joe Willock transferinden vazgeçmediklerini ve devre arası transfer döneminde Newcastle United ile yeniden masaya oturacaklarını ifade etmişti.

SEZON PERFORMANSI

Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon görev aldığı 7 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırarak skorer bir grafik sergiledi.

Newcastle United FCBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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