Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber - Son Dakika
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Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber

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Beşiktaş\'a Milot Rashica\'dan kötü haber
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Avusturya'ya karşı oynayan Kosova Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Milot Rashica sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya gelen Kosova Milli Takımı'nda, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'dan üzücü bir haber geldi.

OYUNA SONRADAN DAHİL OLDU

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan deneyimli kanat oyuncusu, karşılaşmanın 67. dakikasında Baton Zabergja'nın yerine sahaya dahil oldu.

SAKATLIK YAŞAYIP OYUNDAN ÇIKTI

Ancak mücadelenin son anlarında sakatlık yaşayan Rashica, 88. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sahayı terk etmek zorunda kalan Kosovalı futbolcunun yerine oyuna Meriton Korenica girdi.

Milot RashicaAvusturyaBeşiktaşKosovaFutbolSporSon Dakika

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