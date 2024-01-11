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Beşiktaşlı Omar Colley'in sağlık durumu iyi - Son Dakika
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Beşiktaşlı Omar Colley'in sağlık durumu iyi

Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley'in, Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen oyuncular arasında olduğu açıklandı. Ancak Colley'in ve takım arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Beşiktaşlı Omar Colley\'in sağlık durumu iyi
11.01.2024 - 15:06,
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Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takımında bulunan Omar Colley'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Gambiya Milli Takımı'nın Banjul'dan Abidjan'a yaptığı Afrika Uluslar Kupası seyahatinde uçakta korku dolu anlar yaşandı. 2,5 saatlik yolculukta, uçaktaki oksijenin azalmasıyla Gambiya Milli Takımı oyuncuları ile teknik heyette şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi meydana geldi. Yaşanan olayın ardından bir çok oyuncuda bilinç kaybı yaşanırken, uçak pilotunun acil iniş izni almasıyla, Banjul Uluslararası Havalimanı'na geri dönüldü. Gambiya Milli Takımı'nda yer alan Beşiktaşlı oyuncu Omar Colley'in ise durumunun iyi olduğunu bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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