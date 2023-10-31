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Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Yine sakatlandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Yine sakatlandı

Son Güncelleme: 31.10.2023 14:19

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Ghezzal'ın tedavisine başlandı.

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında sakatlanan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

"GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

14. SAKATLIĞINI YAŞADI

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor maçıyla 4.5 ay sonra sahalara dönen Rachid Ghezzal, 58 gün sonra yine sakatlık yaşadı. Cezayirli yıldız böylece siyah-beyazlı formayla 14. sakatlığını yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Yine sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Yine sakatlandı - Son Dakika
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