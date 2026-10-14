Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında kritik eksik - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında kritik eksik

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Beşiktaş\'ta Hoffenheim maçında kritik eksik
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Beşiktaş'ta viral gastroenterit tanısıyla tedavisi devam eden Sırp futbolcu Dusan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynanacak Hoffenheim maçının kamp kadrosuna alınmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Alman ekibi Hoffenheim ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlılar, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Almanya'ya hareket etti.

VLAHOVIC KADRODA YOK

Beşiktaş'ta viral gastroenterit tanısıyla sağlık ekibinin tedavisini sürdürdüğü Sırp futbolcu Dusan Vlahovic, Hoffenheim karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin Hoffenheim maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."

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