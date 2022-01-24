Besnili sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Türkcell Türkiye U14 Salon Atletizm Şampiyonasında Besnili Sıla Özgüler, 2 bin metre olimpik yürüyüşte Türkiye Şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 22 - 23 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türkcell Türkiye U14 Salon Atletizm Şampiyonasına katılan Besni Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Sıla Özgüler 2010 doğumlular kategorisinde 2 bin metre olimpik yürüyüşte Türkiye Şampiyonu oldu.

2009 Doğumlular kategorisinde 2 bin metre olimpik yürüyüşte ise sporculardan Bengünaz Karaca Türkiye 2.'si, Cennet Sağ ise Türkiye 3.'sü oldu.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Besni Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Metehan Adıgüzel, "Bu soğuk günlerde aldıkları madalyalar ile içimizi ısıtan sporcularımızı, antrenörümüz Hüseyin Doğan'ı ve bizlere güvenerek çocuklarının zorlu hava ve yol koşullarına rağmen şampiyonaya katılmasına izin veren sporcu ailelerimizi tebrik ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını dilerim. İnşallah bu destekler devam ederse 2028 olimpiyatlarına Besni'den en az bir sporcu ile katılmayı hedefliyoruz. Bizler madde ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Merinosa da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise, sporcuları tek tek tebrik ederek başarılar diledi. - ADIYAMAN