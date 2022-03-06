Bigadiç lideri devirdi - Son Dakika
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Bigadiç lideri devirdi

06.03.2022 17:00
Bigadiç lideri devirdi

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1.Lig A Grubu ekiplerinden Bigadiç Belediyespor Şehit Okan Dinçer Kapalı Spor Salonu'nda lider Rest Property Alanya Belediyespor ile karşılaştı.

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1.Lig A Grubu ekiplerinden Bigadiç Belediyespor Şehit Okan Dinçer Kapalı Spor Salonu'nda lider Rest Property Alanya Belediyespor ile karşılaştı.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig A Grubu lideri karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Bigadiç Belediyespor ligin lideri olan Rest Property Alanya Belediyespor karşısında 25-21, 25-22 ve 25-9'luk setlerle rakibini 3-0 yenerek play-off yolunda çok önemli bir galibiyet aldı.

1 galibiyet averaj üstünlüğünü elinde tutmaya devam eden Bigadiç Belediyespor, Çarşamba günü oynayacağı Nevşehir deplasmanında da kazanıp dördüncü olarak Play- Off oynamanın hesaplarını yapıyor. Bigadiç Belediyespor'un kaderini belirleyecek Ürgüp Spor maçı saat 16.00 Ürgüp Spor Salonu'nda oynanacak.

Avcu: "Hedefimiz Efeler Ligi"

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Takımımız Balıkesir'in tek profesyonel takımı. İyi ve güçlü bir kadromuz var, bunu Alanya karşısında gösterdik. Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Son maça kadar play-off yarışında kopmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Tüm sporseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz Efeler Ligine çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak. İlçe olarak buna inanıyoruz" dedi.

Karşılaşmayı Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Aygören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve sporseverler izledi. - BALIKESİR

Bigadiç lideri devirdi
Bigadiç lideri devirdi
Bigadiç lideri devirdi
Bigadiç lideri devirdi
Bigadiç lideri devirdi

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Alanya Belediyespor, voleybol, Bigadiç, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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