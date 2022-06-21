Bigalı sporcular derece döndü - Son Dakika
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Bigalı sporcular derece döndü

21.06.2022 19:58
Bigalı sporcular derece döndü

Biga Belediyesi sporcuları Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen yarışlardan derece ile döndü.

Biga Belediyesi sporcuları Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen yarışlardan derece ile döndü.

Hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi anısına Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen yarışların ilk etabı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapıldı. Hamzakoy sahilinde gerçekleştirilen yarışlar, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ve federasyon yetkililerinin katıldığı törenle başladı.

2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 1. Bölge 1. Etap müsabakalarına Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Biga ve Gelibolu'dan 51 sporcu katıldı. Yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri Başkan Özacar ve Karaca tarafından verildi. Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş yaptığı açıklamada, bu yarışların üç etaptan oluştuğunu, ikincisinin Edirne'de, sonuncusunun Ağustos ayında yine Gelibolu'da gerçekleştirileceğini ve lig birincilerinin belli olacağını açıkladı.

Biga Belediyesi spor kulübünden yarışmaya katılan Sema Erva Yağızoğlu M2 kadın kategorisinde ikinci, Zeynep Minel Tetik M3 kadın kategorisinde dördüncü, Jineps Batgıray M1 kadın kategorisinde beşinci olarak yarışı tamamladı. - ÇANAKKALE

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Baja Troia Türkiye, Avrupa Kupası'na aday oldu Baja Troia Türkiye, Avrupa Kupası'na aday oldu Triatlon sporcusu Ata Yahşi anısına düzenlenen turnuvanın ilk etabı Gelibolu'da yapıldı Triatlon sporcusu Ata Yahşi anısına düzenlenen turnuvanın ilk etabı Gelibolu'da yapıldı
Kaynak: İHA

Çanakkale, Gelibolu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bigalı sporcular derece döndü - Son Dakika

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