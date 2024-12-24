BİGG SPOR Ödülleri Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Spor

BİGG SPOR Ödülleri Başvuruları Başladı

BİGG SPOR Ödülleri Başvuruları Başladı

5 proje için 5 milyon TL ödül verilecek. Başvurular 31 Mart 2025'e kadar sürecek.

24.12.2024 11:49
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen "BİGG SPOR Ödülleri" başvuruları başladı. Spor teknolojilerinde yerli ve milli üretimi artıracak 5 projeye toplam 5 milyon TL ödül verilecek.

Spor ve sporla ilişkili tüm alanlarda yeni bilgi üretilmesinin, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinin ve teknolojik girişimciliğin desteklenerek spor teknolojileri alanında farkındalığın artırılmasının amaçlandığı Bireysel Genç Girişimci "BİGG SPOR Ödülleri" başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında TÜBİTAK desteğiyle yapılan "BİGG SPOR Ödülleri", bu yıl üçüncü kez düzenlenecek.

5 ayrı kategoride düzenlenecek yarışmanın başvuruları 31 Mart 2025 tarihine kadar sürecek.

Adaylar; Sporda Analiz Teknolojileri, Spor Malzemelerinin Geliştirilmesi: Performans, Güvenlik, ve Sürdürebilirlik Odaklı İnovasyonlar, Sporda Antrenman Teknolojileri, Sporda Sağlık Teknolojileri, Sporda Yapay Zeka Uygulamaları alanlarında geliştirecekleri ürünleriyle 'BİGG SPOR Ödülleri'ne başvurabilecek.

Başvuruların jüri tarafından değerlendirileceği yarışmanın finali gelecek yıl Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Başarılı olan ürünler, düzenlenecek BİGG SPOR Ödülleri ödül gecesi programında açıklanacak. Dereceye giren ilk beş firmaya toplamda 5 milyon TL para ödülü ve BİGG SPOR kupası takdim edilecek.

'BİGG SPOR Ödülleri' Yarışmasına katılan adaylar, ürünlerini ödül töreni öncesinde sergileyip katılımcılara tanıtabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor BİGG SPOR Ödülleri Başvuruları Başladı - Son Dakika

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