Bilecik 1. Amatör Lig'in ikinci yarısına kar engeli

Bilecik 1. Amatör Lig 2021-2022 futbol sezonu bu hafta oynanacak müsabakalarla başlaması beklenirken, yoğun kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 10 takım bulunan A ve B grubunun 2021-2022 futbol sezonunun ikinci yarısı 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacaktı. Bilecik ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi. Bilecik ASKF'dan yapılan açıklamada, "22-23 Ocak tarihinde oynanacak olan futbol müsabakaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir" denildi. - BİLECİK