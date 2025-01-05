Bilecik\'te 7\'den 70\'e herkes Sarıkamış şehitleri andı

Spor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 7'den 70'e her kesim Sarıkamış şehitleri için yürüyüş gerçekleştirdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılını anma etkinliklerinde düzenlenen yürüyüşte, duygu dolu anlar yaşandı. Etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, jandarma personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Pazaryeri'nde vatandaşlar Sarıkamış şehitlerinin aziz hatırasını yad etmek üzere ilçe şehitliğinde bir araya geldi. Şehitlikte gerçekleştirilen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından hep birlikte dualar edildi.

Bilecikli gençler yürüyüş sırasında 'Kahramanlık destanının yazıldığı Sarıkamış'ı unutmuyoruz', 'Kahraman Ölür mü Uykuya Yatmış' sloganları attı.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen yürüyüş şehitlikte sona erdi. - BİLECİK