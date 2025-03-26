Bilecik'te Maç Görevi Polemği - Son Dakika
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Bilecik'te Maç Görevi Polemği

Bilecik\'te Maç Görevi Polemği

Bilecik'te BAL denetçisine aynı saatte iki maç görevi verilmesi tepkilere neden oldu.

26.03.2025 11:57
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Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından BAL denetçisine aynı saate 1 maça daha görev verilmesine tepki geldi.

Bilecik'te geçtiğimiz hafta sonu BAL denetçisi aynı zamanda Futbol İl Temsilcisi olan İsmail Özdil'e Vitraspor-Yeşil Yalova maçıyla aynı saate denk gelen 1 maçta daha görev yazılmasına tepki geldi. Konu hakkından tepkilerini dile getiren 1299 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Muhammet Okur, BAL denetçisinin otomatik olarak 23 Mart saat 14.00'da Bozüyük 1. Nolu Stat'ta oynanan Vitraspor-Yeşil Yalova müsabakasında görevli olduğu söyledi. Okur, "Bu maçta görevli olan BAL denetçisi aynı zamanda Futbol İl Temsilcisi olan İsmail Özdil'e Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Mart saat 13.00'da 1. Amatör Lig B Grubu müsabakası olan İçköyspor - Gülümbespor maçına da Federasyon Temsilcisi olarak görev yazılmış. Aynı saatteki bu maçlar sonrası ücretlenme nasıl yapılıyor bu konuyu merak ediyorum" dedi.

Öte yandan BAL denetçisinin müsabakadan 70 dakika öncesi müsabaka güvenlik amiri, her iki kulüp yöneticisi, tesis müdürü, 4. hakem, gözlemci ve saha komiseri ile tesisteki en uygun yerde Müsabaka Organizasyon Toplantısı düzenlediği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te Maç Görevi Polemği - Son Dakika

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