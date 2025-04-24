Bilecik'te U15 Güreş Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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Bilecik'te U15 Güreş Şampiyonası Başlıyor

Bilecik\'te U15 Güreş Şampiyonası Başlıyor

700 genç güreşçi, Türkiye Şampiyonası finalleri için Bilecik'te mücadele edecek.

24.04.2025 14:00
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Bilecik'te düzenlenecek olan U15 Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında 27 farklı ilden toplamda 700 genç güreşçi ter dökecek.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği U15 Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları 24-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Müsabakalarda, 'Grekoromen' ve 'Serbest stil' olmak üzere iki farklı kategoride yarışacak olan güreşçiler, Türkiye Şampiyonası finallerine katılma yolunda ter dökecek.

Grekoromen kategorisinde 250 sporcu, serbest stil kategorisinde ise 450 sporcunun şampiyona hakkında bilgi veren Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "4 gün sürecek olan şampiyona, sporcuların Türkiye Şampiyonası finallerine katılma yolunda önemli bir basamak niteliği taşıyor. Müsabakalar, genç yeteneklerin güreş severler tarafından keşfedilmesine imkan sağlarken, Türk güreşinin geleceğine ışık tutan önemli bir platform olarak görülüyor. Bilecik'in yanı sıra Isparta ve Erzincan illerinde de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen grup müsabakaları, güreş tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Şampiyonanın final etabına yükselecek sporcular, güreş camiasının gelecekteki yıldızları olarak görülüyor. Organizasyon, Bilecik'te spor kültürünün gelişimine katkı sağlarken, genç sporcuların rekabet ortamında kendilerini göstermelerine imkan tanıyor" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te U15 Güreş Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

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