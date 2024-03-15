- BİOR renkli görüntülerle devam ediyor
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 12'incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları 2'inci gününde renkli görüntülerle devam ediyor. 389 minik yelkencinin yarıştığı yarışlarda, yelkenciler şampiyon olmak için kıyasıya mücadele ediyor.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor tarafından gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi'nin desteklediği bu yıl 12'incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları 2'inci gününde renkli görüntülerle devam ediyor. Bodrumspor Yelken Tesisleri önünde denize açılan 9 ülkeden 389 sporcu Bodrum'un maviliklerinde kıyasıya mücadele ediyor. 2 ayrı kategoride devam eden yarışlar, 17 Mart Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.
Olimpiyatlarda bodrumlu sporcular
Yarışlarla ilgili değerlendirmede bulunan Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, "Bu sene BİOR'un 12'incisini düzenliyoruz. 2 farklı kategoride 389 yelkencimiz yarışıyor. Optimist yelken dünyasının en alt kategorisi olarak geçiyor. Bu kategoride biz çocuklarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü yurtdışındaki yelkencilerle rekabetimiz ancak yarışlarla olabilir. Ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili müthiş rüzgarları var bu konuda biraz daha yatırım ve destek olursa neden bir olimpiyat şampiyonu çıkarmayalım. Bu sene 2024 Paris Olimpiyatları için yelken kategorisinde Yiğit Yalçın Çıtak ve Ecem Güzel kota almayı başardılar. Bizi olimpiyatta temsil edecekler. Hepsi Bodrum'da yetişmiş sporcularımız. Kendileriyle gurur duyuyoruz, inşallah yeni Ecemler ve Yiğitler çıkarmak istiyoruz" dedi.
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