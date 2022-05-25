Bisikletçiler başarılı döndü - Son Dakika
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Bisikletçiler başarılı döndü

25.05.2022 10:02
Bisikletçiler başarılı döndü

Malatya İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu yarış takımı Türkiye Birincisi oldu.

Malatya İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu yarış takımı Türkiye Birincisi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti ve İzmir GNC FEST Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Malatya İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu yarış takımları farklı kategorilerde şampiyon oldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya ve İzmir'de gerçekleştirilen yarışmalara 12 üniversiteden 50'nin üzerinde sporcu katıldı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Yarışması'nda Bireysel Kadınlar kategorisinde Şeydanur Yıldız birinci, Hacer Sadık ikinci, Sıla Tekin üçüncü oldu. Ayrıca İnönü Üniversitesi Kadınlar Takım kategorisinde de şampiyonluğu yakaladı. Erkekler Takım kategorisinde ise İnönü Üniversitesi üçüncü oldu. İzmir GNC FEST Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda ise İnönü Üniversitesi Kadınlar Takım kategorisinde birinci, Erkekler Takım kategorisinde ise ikinci oldu. Bununla birlikte Bireysel Erkekler kategorisinde İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Yarış Takımı'nın Milli Sporcusu, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4'üncü Sınıf Öğrencisi Süleyman Sefa Temel şampiyon oldu. - MALATYA

Bisikletçiler başarılı döndü
Bisikletçiler başarılı döndü
Bisikletçiler başarılı döndü
Bisikletçiler başarılı döndü

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

İnönü Üniversitesi, Bisiklet, Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

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