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Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 Galatasaray: 77 - Son Dakika

Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 Galatasaray: 77

15.02.2022 20:40
Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 Galatasaray: 77

Galatasaray Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 77-62 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Galatasaray Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 77-62 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Musa Kazım Çetin xx

Gaziantep Basketbol: Peterson xx 5, Gulley xxxx 12, Orhan Aydın Haciyeva, Kaba xxxx 18, Robinson xxxx 16, Leon Harun Apaydın x 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin x 2, Koray Çekici x 2, Doylexx 5, İsmail Cem Ulusoy

Galatasaray Nef: Ndour x 2, Eray Aydoğan x 3, Okben Ulubay x 3, Blackshear xxx 13, Purcell xxx 12, Bost xxxx 20, Sadık Emir Kabaca x 4, Rıdvan Öncel xxx 11, Ege Arar x 4, Kravish x 5

1. periyot: 14-19 (Galatasaray lehine)

Devre: 31-36 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 49 - 54 (Galatasaray lehine) - GAZİANTEP

Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 Galatasaray: 77
Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 Galatasaray: 77
Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 Galatasaray: 77
Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 Galatasaray: 77
Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 Galatasaray: 77
Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 Galatasaray: 77

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Türkiye Kupası, Galatasaray, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 Galatasaray: 77 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 Galatasaray: 77 - Son Dakika
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