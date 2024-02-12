Bitlis\'te maçta bıçak kullanılmadı iddiası

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Gençlerbirliğispor Kulüp Yöneticisi İsmail Aydın, dün sahalarında Adilcevaz Belediyespor ile oynanan maçta bıçak kullanılmadığını söyledi.
Statta açıklamalarda bulunan Kulüp Yöneticisi İsmail Aydın, dün Adilcevaz Belediyespor ile oynanan müsabakada rakip takım yöneticilerinin kamuoyunu yanlış bilgilerle meşgul ettiklerini belirtti. Aydın, "13.00'da başlayan maç 1-1 devam ederken, 13.40'da rakip takım sporcusunun ağır tahrikleri sonucu yedek kulübesinde oturan sporcumuz arasında sözlü tartışma yaşanmıştır. Sözlü tartışma sonucunda oyuncumuz kırmızı kart görmüştür. Yaşanan olaylardan sonra maç devam etmiş ve yaklaşık 10 dakika oynanıp ilk yarı bitmiştir.
Maçın ikinci yarısının oynanması için hakem heyeti ve takımımız sahaya çıkmıştır. Rakip takım sporcuları hakem tarafından yapılan davete rağmen sahaya çıkmayı reddetmişlerdir. Hakem heyeti, gözlemci ve kolluk amirince rakip takım sporcuları herhangi bir sebep sunmaksızın sahaya çıkmadığı yönünde tutanak tutulmuştur. Rakip takım yöneticilerinin yapmış olduğu açıklamaların aksine sporcumuz herhangi bir bıçaklı saldırıda bulunmamıştır. Ne hakem heyetince tutulan tutanakta ne de video görüntülerinde sporcumuzun elinde herhangi bir bıçak veya kesici alet bulunmamaktadır. Rakip takım yöneticilerinin olayın hemen akabinde gerçeği yansıtmayan ve takımımızı yıpratmaya yönelik yapmış olduğu açıklamayı esefle kınıyoruz. Ayrıca Bitlis Hakem Kurulunca verilecek karar öncesi rakip takım yöneticilerinin yapmış olduğu açıklamayı manidar bulmaktayız. Kulübümüze yapılan bu iftiralara karşılık adli işlemler başlamış olup gerekli mercilere başvuru işlemleri başlatılmıştır" dedi. - BİTLİS
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