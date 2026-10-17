Bodrum FK, 11. haftada Bandırmaspor\'u Aboubakar\'ın 71\'de attığı golle 2-1 yendi

Bodrum FK, 11. haftada Bandırmaspor'u Aboubakar'ın 71'de attığı golle 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, Bodrum İlçe Stadı'nda Bandırmaspor'u 2-1 yendi. 57. dakikada Kehinde ile öne geçen Bandırmaspor'a Bodrum FK, 68'de Ege ve 71'de Aboubakar'ın golleriyle karşılık vererek sahasında galibiyete ulaştı.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK sahasında Bandırmaspor'u 2-1 yendi.
Maçtan dakikalar
57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kehinde'nin çaprazdan vuruşunda top yakın köşeden ağlara gitti. 1-0
68. dakikada Tomas'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Ruben'in pasında Ege, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
71. dakikada Ruben'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Süleyman Bahadır, Cem Özbay, Çağrı Yıldırım
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ajeti, Furkan Apaydın, Berşan Yavuzay, Tomas (İsmail Tarım 90+1), Ege Bilsel (Ege Arslan dk. 87), Yusuf Sertkaya, Berkay Aslan (Providence dk. 64), Aboubakar (Mustafa Erdilman dk. 90+1), Boran Başkan (Loshaj dk. 64)
Yedekler: Kerem Kayaarası, Kartal Cengizer, Gashijani, Bahri Tosun, Emre Kaplan
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Enes Aydın, Lico (Bruno dk. 73), Muhammed Gümüşkaya (Seck dk. 73), Emirhan Ayhan (Enes Çinemre dk.73), Kerem Dönertaş (Harun Genç dk. 83), Kehinde, Yalın Dilek (Mulumba dk. 73)
Yedekler: Ahmet Biler, Yasin Midiliç, Hakan Bilgiç, Burak Bekaroğlu, Furkan Bekleviç
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Goller: Kehinde (dk. 57) (Bandırmaspor), Ege Birsel (dk. 68), Aboubakar (dk. 71) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Ajeti, Aboubakar, Yusuf SertKaya (Bodrum FK), Lima, Mulumba (Bandırmaspor)
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