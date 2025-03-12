Bodrum FK Her Maçta Kritik Öneme Sahip - Son Dakika
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Bodrum FK Her Maçta Kritik Öneme Sahip

Bodrum FK Her Maçta Kritik Öneme Sahip

Teknik Direktör Jose Morais, futbolcularının özverisini vurgulayarak kritik maçlara hazırlandıklarını belirtti.

12.03.2025 12:49
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, bundan sonraki süreçte oynayacakları her maçın kritik hale geldiğini ve futbolcularının da özveri göstererek işlerini en iyi şekilde yaptığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak mücadelede Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Bodrum FK, karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ve dayanıklılık çalışmaların yanı sıra pas organizasyonları yapıldı. İdman, çift kale maçla devam etti.

"Oyuncularım övgüyü hak ediyor"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, oyuncularının performansından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Morais, "Burası zorlu bir lig, rakipler zorlu. Maçlara hazırlanırken artık rakiplerimizin de sonuçlarına bakmak zorundayız çünkü birbirimize yakın gidiyoruz. Biz hedeflerimizi gerçekleştirmek için kendi çalışmalarımıza bakıyoruz. Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor, oyuncularım zaten bu özveriyi gösteriyor. Her maç kritik hale geldi. Her takımın her maçı kazanması mümkün değil. Her hafta bazen ligin tepesinde bazen ortasında bazen alt sıralarda puan kayıpları gelecektir. Bizim de bu fırsatları değerlendirmemiz gerek. Hem Diogo Sousa hem de diğer oyuncularımıza bireysel olarak parantez açmak gerekiyor. Hedefimizi gerçekleştirme yolunda bireysel olarak adanmış şekildeler, işlerini en iyi şekilde yaptıklarını görüyoruz. Gösterdikleri özveriden dolayı övgüyü hak ettiklerini söyleyebilirim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Politika, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Her Maçta Kritik Öneme Sahip - Son Dakika

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