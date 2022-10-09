Bodrumspor'dan gol şovla dönüş - Son Dakika
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Bodrumspor'dan gol şovla dönüş

09.10.2022 12:26
Bodrumspor'dan gol şovla dönüş

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor, evinde Sakaryaspor'u müthiş bir skorla 5-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor, evinde Sakaryaspor'u müthiş bir skorla 5-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. İlk sezonunda 5 haftayı lider geçtiği ligde üst üste Altay, Manisa Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor maçlarını kayıpla geçip koltuğu kaptıran yeşil-beyazlılar, evinde Sakaryaspor karşısında oynadığı futbolla da göz doldurdu. Maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayıp çok rahatlayan Ege ekibi gol sayısını 18'e çıkardı. Yeniden zirve yarışına ağırlığını koyan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir çok keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Maçta doğru bir oyun sergilediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Biz doğru savunma hamleleri yapıp doğru bir şekilde pozisyonlara girmeyi başardık. Çok fırsatlar yakaladık ve yakaladıklarımızı da değerlendirdik. Taraftarımızın önünde çok güzel bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. Rakibimiz analiz ettikten sonra oyuncularıma anlattığım her şey hemen hemen sahada uygulandı. Tüm isteklerimizi gördük. Neticede önemli bir 3 puan. İnanıyorum ki bu moralle seri yakalarız ve üst sıralardaki yerimizi koruruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Rizespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'dan gol şovla dönüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrumspor'dan gol şovla dönüş - Son Dakika
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