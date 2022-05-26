Bodrumspor kendi yıldızlarına rakip - Son Dakika
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Bodrumspor kendi yıldızlarına rakip

26.05.2022 12:15
Bodrumspor kendi yıldızlarına rakip

TFF 2'nci Lig'de Play-Off finaline çıkarak tarihinde ilk kez 1'inci Lig'in kapısına dayanan Bodrumspor, finalde kendi oyuncularına rakip olacak.

TFF 2'nci Lig'de Play-Off finaline çıkarak tarihinde ilk kez 1'inci Lig'in kapısına dayanan Bodrumspor, finalde kendi oyuncularına rakip olacak. Yeşil-beyazlı ekip pazar günü bu sezon kapılarını açan Türkiye'nin en yeni stadyumu İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak finalde devre arasında kiralık gönderdiği futbolcuları Harun Kavaklıdere ve Sergen Yatağan'ın forma giydiği Teco Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Bodrumspor'da 5 sezon görev yapıp devre arasında sezon sonuna kadar 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Karacabey Bld'ye kiralanan 24 yaşındaki Harun, yeni takımıyla finale çıkıp kendi kulübüne rakip oldu.

Son 3 yıldır Bodrum'da forma giyen 23 yaşındaki Sergen de Harun'la birlikte devre arasında sezon sonuna kadar Karacabey'in yolunu tutup finalde kulübüyle karşılaştı. İlk yarıda Bodrumspor'da 5 gol atan Harun, Karacabey'de 20 maçta 7 kez ağları sarstı. Sezonun ilk yarısında Bodrumspor'da 11 maçta görev yapan Sergen de kiralık gittiği Karacabey'de 19 maçta 1 golle oynadı. Bodrumspor, bu sezon 2'nci Lig Kırmızı Grup'u üçüncü sırada tamamlayıp Play-Off'ta çeyrek finalde Sivas Belediyespor, yarı finalde de Bayburt Özel İdarespor'u elerken, 2 futbolcusunu kiralık gönderdiği Karacabey, Beyaz Grup'ta üçüncülüğü elde ettikten sonra çeyrek finalde Isparta 32 Spor, yarı finalde ise Tarsus İdman Yurdu engellerini aşmıştı. İki futbolcu finalin ardından Bodrumspor'a dönecek.


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TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak Teco Karacabey Belediyespor finali İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor finali İzmir'de
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrumspor kendi yıldızlarına rakip - Son Dakika


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