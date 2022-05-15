Bodrumspor yarı final için rövanşa çıkıyor - Son Dakika
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Bodrumspor yarı final için rövanşa çıkıyor

15.05.2022 11:58
Bodrumspor yarı final için rövanşa çıkıyor

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrumspor, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak.

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrumspor, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Bodrumspor rövanşta evinde rakibini yenmesi durumunda adını yarı finale yazdıracak. Bu sezon uygulamaya konulan yeni statü gereği deplasman golü avantajı kalkarken, karşılaşma gollü beraberlikle dahi bitse uzatma dakikalarına geçilecek. Eşitlik durumunda 15'er dakikalık iki devre halinde oynanacak uzatmalarda da galip çıkmazsa seri penaltı atışlarıyla turu geçen takım belli olacak. Yarı finale çıkan taraf 1461 Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor eşleşmesinin galibiyle Spor Toto 1'inci Lig yolunda final için karşılaşacak.


- Bodrum
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Bodrumspor avantajı kaptı Bodrumspor avantajı kaptı TFF 2. Lig Play-Off: Sivas Belediyespor: 0 Bodrumspor: 0 TFF 2. Lig Play-Off: Sivas Belediyespor: 0 Bodrumspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bodrum, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bodrumspor yarı final için rövanşa çıkıyor - Son Dakika
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