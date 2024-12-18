Boğaziçi Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Spor

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulunun bu yıl 14.'sünü düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

Üniversitenin güney kampüsünde gerçekleştirilen törende, öğrenciler tarafından farklı kategorilerde seçilen "Yılın Enleri" açıklandı. En iyi takım ödülünü Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı alırken, A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu en iyi futbolcu, 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Gökhan Durmaz ise en iyi antrenör ödülünün sahibi oldu.

En iyi bireysel sporcunun milli atlet Ersu Şaşma'nın seçildiği törende, milli tenisçi Zeynep Sönmez en iyi çıkış yapan sporcu, NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün en iyi basketbolcu, milli voleybolcu Melissa Vargas ise en iyi voleybolcu ödülüne layık görüldü.

Programda özel başarı ödülleri ise ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı ile milli para okçu Öznur Cüre'ye verildi.

Para yüzücü Umut Ünlü, Ju Jitsu sporcusu Yiğit Hanay, genç basketbolcu Kaan Onat, milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile para atlet Abdullah Ilgaz ise kurul tarafından başarılarını tebrik etmek amacıyla verilen Sporcu Kardeşliği (Sportsmanship Brotherhood) ödülünün sahibi oldu.

Kazanan isimler şöyle:

Yılın en iyi takımı: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı

Yılın en iyi bireysel sporcusu: Ersu Şaşma (Milli atlet)

Yılın en iyi antrenörü: Gökhan Durmaz (Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü)

Yılın en iyi futbolcusu: Hakan Çalhanoğlu (Milli futbolcu)

Yılın en iyi basketbolcusu: Alperen Şengün (Milli basketbolcu)

Yılın en iyi voleybolcusu: Melissa Vargas (Milli voleybolcu)

Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Zeynep Sönmez (Milli tenisçi)

Yılın en iyi spor yöneticisi: Mehmet Akif Üstündağ (Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı)

Yılın en iyi spor yorumcusu: Nihat Kahveci (Eski futbolcu)

AXA Sigorta Özel başarı ödülü: Bengisu Avcı (Ultra maraton yüzücüsü)

Anadolu ISUZU özel başarı ödülü: Öznur Cüre (Milli para okçu)

Ada Bıçakçı yılın en iyi genç sporcusu: Kuzey Tunçelli (Milli yüzücü)

Yaşam boyu başarı ödülü: Aydın Örs (Eski basketbol antrenörü)

Mustafa Dilber Boğaziçi spor elçisi ödülü: Emre Turanlı

Metin Balcı Boğaziçi yılın takımı ödülü: Boğaziçi Kürek Takımı

Mehmet Akif Üstündağ: "Hep birlikte bu ülkenin gururu olacağız"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, alınan ödülün sürdürülebilir olmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

"Yılın en iyi spor yöneticisi" ödülünü voleybolu seven ve sevmekten vazgeçmeyenlere armağan ettiğini aktaran Üstündağ, "Bu ödüle layık görülmemizden dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Gençler pırıl pırıl, 18'de 18 galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyonluğu elde ettiler. İşte bu güzel emeğin de burada ödüllendirilmesinden dolayı da Boğaziçi camiasına ve spor kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bu evlatlarım için, voleybolu sevenler için, voleybolu sevmekten vazgeçmeyenler için, voleybola emek vermiş herkes adına mutlu ve gururlu olduğumu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin voleybol ülkesi olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Tabii ki 2028 olimpiyatlarını bugünden garantileyen bir branşın, camianın başkanı olmak da ayrı bir gurur. Bir eksiğimiz olimpiyat kaldı. Onu da inşallah kürsüde yer alarak başaracağımızı düşünüyorum. Onun için sırada ne varsa o var diyoruz. Ben evlatlarıma güveniyorum. Hep birlikte bu ülkenin gururu olacağız." dedi.

Murat Aksu: "Paralimpik ülkesi olma yolunda emin adım ilerliyoruz"

Sporcu Kardeşliği (Sportsmanship Brotherhood) ödülünü alan Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin başkanı Murat Aksu, organizasyonun uzun yıllar devam etmesini diledi.

Aksu, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda tarihi bir başarı yakaladıklarını belirterek, "Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan, Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle bir alanda düzenlediği ödül töreni ve jürisi çok anlamlı. Bu törende bütün ödül alan değerli spor insanlarına, hepsine ve spor kurumlarını tebrik ediyorum. Burada paralimpik sporcularımızın da ödüle layık görülmesinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu tarihi başarıdan sonra paralimpik ülkesi olma yolunda emin adım ilerliyoruz. Bunun da her platformda adının anılması ve ödüle layık görülmesi beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Aksu ayrıca Los Angeles'ta 2028'de düzenlenecek olimpiyatlarda Paris'te elde edilen başarıyı geçmek için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Gökhan Durmaz: "2024 yılı bizim için çok güzel geçti"

"Yılın en iyi antrenörü ödülü"ne layık görülen Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Başantrenörü Gökhan Durmaz ise şunları kaydetti:

"Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'ne çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon. 2024 yılı bizim için çok güzel geçti. 18 maç, 18 galibiyet ve üstüne Avrupa şampiyonluğu. Çok mutluyuz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda edilen başarıya dair de konuşan Durmaz, "Bizim de özellikle son maçlar hala aklımızda. İtalya maçını hala yaşıyoruz. Beren kulüpte de benim oyuncum. Hala o anları konuşuyoruz, önümüzdeki sene dünya şampiyonası var. Yavaş yavaş artık hazırlıklarımız ona göre olacak. İnşallah orada da bir madalya alacağız." diye konuştu.

Takım kaptanı Beren Yeşilırmak da elde edilen başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Bizim için aslında zorlu ve uzun bir yoldu ama çok iyi şekilde başardık. O son maçın, son sayısını hiç kimse unutmuyor. Herkes o anı hala yaşıyor. Bu başarıyı dünya şampiyonasında da devam ettirmek istiyoruz. Dünya şampiyonasında da şampiyonluk bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.