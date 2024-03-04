Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 18. Hafta Maçları Sonuçlandı

Kilis İl AFAD Müdürlüğü tarafından gönüllüler için moral kampı düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri başta olmak üzere 11 ilde yaşanan afetlerde, AFAD çalışanları ile beraber ön safta mücadele eden gönüllüler için Kilis İl AFAD Müdürlüğü tarafından 'moral kampı' düzenlendi. Çocukları ve yakınlarıyla birlikte kampa katılan personel ve gönüllüler, iki gün boyunca doğa yürüyüşü, açık hava sineması, kamp ateşi, şiir okuma yarışı ile eğlenerek moral depoladılar.