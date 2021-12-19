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Bölgesel Amatör Lig - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig

19.12.2021 18:01
Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde lider Antakya Belediyespor'u 2-1 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde lider Antakya Belediyespor'u 2-1 yendi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Kilis Belediyespor, 3 dakidada Taha Balsu'nun golü ile 1-0 öne geçti. 24 dakikada Antakya Belediyesporlu Halil İbrahim Türüç'ün attığı gol ile skor 1-1'e geldi. Ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor 35 dakikada Özgür Dukme'inin attığı gol ile skoru 2-1'e getirdi. İlk yarıı Kilis Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sone erdi. İkinci yarıda heyacanlı geçen karşılaşmada gol sesi çıkmayınca Kilis Belediyespor- Antakya Belediyespor'u 2-1 yendi. - KİLİS

Bölgesel Amatör Lig
Bölgesel Amatör Lig
Bölgesel Amatör Lig
Bölgesel Amatör Lig

Antakya, Aralık, Kilis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig - Son Dakika Spor


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