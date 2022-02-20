Üye Girişi
Bölgesel Amatör Lig - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig

20.02.2022 17:16
Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde lider Gaziantep Ankaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde lider Gaziantep Ankaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Her iki tarafında galip gelmek için verdği mücadelede gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda biraz aha üstün oynayan Kilis Belediyespor bir türlü gol bulamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Stadyumunda yer kalmaması nedeniyle seyirciler, duvarlara çıkarak, yüksek noktalara çıkarak karşılaşmayı izledi. - KİLİS

Bölgesel Amatör Lig
Bölgesel Amatör Lig
Bölgesel Amatör Lig

YORUMLAR
500
AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı Bölgesel Amatör Lig Bölgesel Amatör Lig Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Gaziantep, Aralık, Kilis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:10 Cani kardeş, zihinsel engelli kız kardeşini başına demirle vurarak öldürdü
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:57 TikTok fenomeni tacize uğradı, ortalık birbirine girdi!
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:44 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 17:23:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bölgesel Amatör Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement