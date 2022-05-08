Bölgesel Amatör Lig - Son Dakika

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Bölgesel Amatör Lig

08.05.2022 09:14
Bölgesel Amatör Lig

Talasgücü Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Adem Hakan Ali Denizer, 2022-2023 sezonu için Tire Futbol Kulübü ile anlaştı.

Talasgücü Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Adem Hakan Ali Denizer, 2022-2023 sezonu için Tire Futbol Kulübü ile anlaştı.

Geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor'da forma giyen Adem Hakan Denizer, İzmir temsilcilerinden Tire Futbol Kulübü ile anlaştı. Sezonun tamamlanmasının ardından Talasgücü Belediyespor'dan ayrılan Adem Hakan Ali Denizer Tire FK ile anlaşmaya vardı.

Adem Hakan Ali Denizer, 2021-2022 sezonunda Talasgücü Belediyespor forması ile 15 maça çıktı ve 9 kez gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ

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Amatör Lig, Hakan Ali, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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