Spor

- Bolulular çeyrek finali oyun havasıyla kutladı

BOLU - A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 son 16 turunda Austurya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Binlerce Bolulu oyun havası oynayarak ve araçlarla konvoy yaparak çeyrek final coşkusunu yaşadı.

Bolu Belediyesi tarafından Valilik Meydanı'nda EURO 2024 son 16 turunda Türkiye'nin, Avusturya ile karşı karşıya geldiği maç için dev ekran kuruldu. Binlerce Bolulu tek yürek olarak maçı heyecanla takip etti. 90 dakika boyunca heyecanla mücadeleyi takip eden Bolulular maçın son düdüğü ile birlikte çeyrek finale çıkmanın coşkusunu yaşadı. Türkiye, sloganları atan Bolulular, çeyrek finali coşku ile kendinden geçti. Şehir merkezinde vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.