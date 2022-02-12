Üye Girişi
Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika

Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

12.02.2022 16:26
Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

- Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Böyle taraftarlık olmaz" "Yüzde yüz kazanmak istediğimiz bir maçtı" Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: "Bizim için deplasmanda alınan puan önemli" Spor Toto 1. Lig'in 24.

- Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer:

"Böyle taraftarlık olmaz"

"Yüzde yüz kazanmak istediğimiz bir maçtı"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın:

"Bizim için deplasmanda alınan puan önemli"

BOLU - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşması 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Geçen hafta oynadığımız Kocaeli maçından sonra iç sahada yüzde yüz kazanmak istediğimiz bir maçtı. Ama geçen haftaki görüntümüzden de uzaktık. Bunu hem oyun olarak hem de dinamizm olarak söyleyebilirim. Çok iyi oynayamadığımız bir maç. Aslında bizim için bir karar maçıydı. 6 puanlık maçlar oynuyoruz ama 1 maçımızın da eksik olduğunu da düşünürsek bizi çok daha farklı bir yere taşıyabilecek bir maçtı. Bu şansımızı değerlendiremedik. Çok yoğun bir periyottayız. İleride çok arayacağımız 2 puan kaybettik. Ama sevinmeye ve üzülmeye çok da vaktimiz yok. 3 gün sonra bir daha maç oynayacağız. Ondan 2 gün sonra başka bir maçımız var. Gerekli dersleri çıkarmamız lazım. Bu maçın analizini çok iyi yapıp önümüzdeki maça çok daha iyi hazırlanmamız gerek" dedi.

Ankara Keçörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bizim için deplasmanda alınan puan önemli. İçeride iç sahada alınan puanlar önemli. 5 haftadır yenilmeyen bir takımımız var. Bu da bizi sevindiriyor. Bugün golsüz bitti. Takımın mücadelesinden ve oyun düşüncesinden memnunum. Tabii ki Eze'nin yokluğunu hissetmiyoruz desek yalan söyleriz. Çünkü önde onun yerini doldurabilecek bir oyuncu yok. Ama o geldikten sonra daha fazla gol atan bir takım olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

YORUMLAR
500

KEÇİÖRENGÜCÜ, Boluspor, Ankara, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 17:11:12. #1.11#
SON DAKİKA: Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement