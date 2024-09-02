Boluspor'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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Boluspor'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile Yollar Ayrıldı

Boluspor\'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile Yollar Ayrıldı

Boluspor, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı. 19 Temmuz'da göreve başlayan Gülpınar, kulüple 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Gülpınar, Boluspor ile çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Kulüp yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

02.09.2024 17:24
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BOLUSPOR'DA teknik direktör Serhat Gülpınar dönemi sona erdi. Kulüp, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

1'inci Lig'de mücadele eden Boluspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı. 19 Temmuz'da göreve başlayan Gülpınar'ın, kulüp tesislerinden ayrıldığı öğrenildi. Serhat Gülpınar, 2024 – 2025 sezonunun başında, Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Teknik adam Boluspor ile çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ayrılıkla ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, Boluspor'un yeni teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Boluspor'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boluspor'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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