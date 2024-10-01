Bornova 1877 Ligde Zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bornova 1877 Ligde Zirvede

Bornova 1877 Ligde Zirvede

Bornova 1877, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Karşıyaka ile oynayacak.

01.10.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova 1877, TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu sezon topladığı 10 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877, lige iyi bir giriş yaparak ilk 4 maçında 3 galibiyet 1 beraber aldı. Bu süreçte 10 puan toplayan İzmir ekibi, ligin zirvesine yerleşti. Bornova 1877 Teknik Direktörü Sercan Yıldırım, Kuşadasıspor galibiyeti ve hafta sonu oynayacakları Karşıyaka karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada etkili bir oyunla kazanarak liderlik koltuğunda olmak önemli. Biz her maçta rakiplerin durumunu değil, kendi oyun anlayışımızı bozmadan çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Oyun anlayışımızı kabul ettirerek skor almak son derece önemli. Karşıyaka karşılaşmasına da hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Futbolcularımız mücadele ve isteklerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Bornova 1877, 5 Ekim Cumartesi günü kendisi gibi 10 puanı bulunan Karşıyaka'ya konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak olan müsabaka Alsancak Stadyumu'nda oynanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sercan Yıldırım, Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bornova 1877 Ligde Zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Pezeşkiyan’dan Netanyahu’ya mesaj var Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:25:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova 1877 Ligde Zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement