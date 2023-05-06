Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için Borussia Dortmund harekete geçiyor.

BELLINGHAM'IN YERİNE ARDA GÜLER

Akşam'da yer alan habere göre, Arda Güler'i uzun süredir takip eden Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki yıldız için planı belli oldu. Jude Bellingham'ı 100 milyon euro bedelle Real Madrid'e satmaya hazırlanan Alman ekibi, İngiliz yıldızın yerini Arda Güler ile doldurmak istiyor.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Arda Güler'e talip olan kulüpler arasında PSG, Barcelona, Ajax ve Newcastle United'da yer alıyor. Fenerbahçe, sezon sonunda genç yıldız için gelen tekliflerin tamamını masaya yatırıp değerlendirecek.

ARDA'NIN PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.