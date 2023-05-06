Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor - Son Dakika
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Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor

06.05.2023 10:52

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın satılması halinde Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer etmek için hamle yapacak. İngiliz futbolcuyu 100 milyon euroya Real Madrid'e satmaya hazırlanan Alman temsilcisi, transferin resmileşmesi sonrası sarı-lacivertli ekibin yıldızı için girişimlere başlayacak.

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için Borussia Dortmund harekete geçiyor.

BELLINGHAM'IN YERİNE ARDA GÜLER

Akşam'da yer alan habere göre, Arda Güler'i uzun süredir takip eden Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki yıldız için planı belli oldu. Jude Bellingham'ı 100 milyon euro bedelle Real Madrid'e satmaya hazırlanan Alman ekibi, İngiliz yıldızın yerini Arda Güler ile doldurmak istiyor.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Arda Güler'e talip olan kulüpler arasında PSG, Barcelona, Ajax ve Newcastle United'da yer alıyor. Fenerbahçe, sezon sonunda genç yıldız için gelen tekliflerin tamamını masaya yatırıp değerlendirecek.

ARDA'NIN PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Borussia Dortmund'un dev Arda planı! 100 milyon euroluk yıldızın yerine gidiyor
Borussia Dortmund'un dev Arda planı! 100 milyon euroluk yıldızın yerine gidiyor
Borussia Dortmund'un dev Arda planı! 100 milyon euroluk yıldızın yerine gidiyor
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Borussia Dortmund'dan dev plan! 100 milyon euroluk yıldızın yerine Arda Güler'i alıyorlar Borussia Dortmund'dan dev plan! 100 milyon euroluk yıldızın yerine Arda Güler'i alıyorlar

Borussia Dortmund, Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor - Son Dakika
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